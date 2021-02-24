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Шоу-бизнес
Ничего не надо: парализованная после инсульта вдова Мягкова отказалась от помощи

Ничего не надо: парализованная после инсульта вдова Мягкова отказалась от помощи

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Вознесенская была женой Андрея Мягкова 58 лет. Удивительное, почти невозможное для актерской среды, постоянство! На глазах у супруги и умер знакомый по ролям Новосельцева в "Служебном романе" и Лукашина в "Иронии судьбы..." артист. Вот уж, действительно, "пока смерть не разлучит нас"...
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Андрей Мягков скончался у себя дома в ночь на 18 февраля от острой сердечной недостаточности. Супруга обнаружила его без сознания и вызвала медиков, но прибывшая "скорая помощь" уже ничем не смогла помочь звезде...

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На прощании в Художественном театре Вознесенской не было. Все дело в том, что 77-летняя Анастасия Валентиновна тяжело больна. СМИ писали, что несколько лет назад, актрису, страдающую сахарным диабетом, парализовало после случившегося прямо в театре инсульта. "В последние лет семь Андрей не играл из-за болезни Асеньки и своего нездоровья", – сообщил у гроба Мягкова его друг Авангард Леонтьев.

Но кто же теперь будет заботиться о несчастной вдове? Ведь детей у актерской четы не было. На вопросы о наследниках Мягков и Вознесенская отвечали, что в молодости они полностью посвящали себя работе, и на что-либо другое у них не оставалось времени, а потом стало уже поздно. Да, есть племянники, но готовы ли они помогать Вознесенской?

В МХТ имени Чехова, где актриса служит с 1987 года, обещают, что она ни в чем не будет нуждаться. "Анастасия Валентиновна остается штатной актрисой Художественного театра, хотя в последние годы болеет и не выходит на сцену (в последний раз играла в мае 2013 года в спектакле "Белый кролик" – Прим. ред.) , – рассказал "Дни.ру" заместителем художественного руководителя театра Вадим Верник. – Точно так же как до конца жизни в труппе оставался ее супруг Андрей Мягков. (После того как заболела супруга, он тоже перестал выходить на сцену, чтобы ухаживать за женой – Прим. ред.)".

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Верник заверил, что Вознесенская не будет ни в чем нуждаться. "Театр помог с организацией достойных похорон Мягкова, – говорит Вадим. – И все, что будет нужно Анастасии Валентиновне, мы тоже обязательно обеспечим. Театр ее не бросит! Другое дело, что пока она отказывается от предложений помощи – говорит, что ей ничего не надо и что хочет побыть одна".

Актриса и певица Алена Кравец много раз бывала на спектаклях с Анастасией Вознесенской, обожает ее колоритного директора рынка в рязановской комедии "Гараж". От корреспондента "Дни.ру" она узнала о болезни любимой актриса. "Мы лично, увы, не знакомы, но если ей потребуется какая-то помощь, участие, хорошие врачи или деньги – я с радостью всегда помогу" – пообещала она.

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Автор: 24 февраля 2021, 09:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдали у гроба Андрея Мягкова

комментарии

Ответить:

Гость635133
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Главное, что у них была любовь, одна и на всю жизнь. Каждый человек об этом мечтает, но мало кому даётся. Встретить человека, который никогда не предаст, в трудное время будет рядом и которому можно верить, больше, чем себе. Это дорогого стоит.
Гость623024
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Ну Кравец везде сунется!
Певица и актриса...кто-нибудь видел или слышал ее в этих амплуа?
Оффтоп, конечно, не по теме...но, не сдержалась, простите...
Лада
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Если она парализована, то не справится!!!
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