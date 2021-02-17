"Шарахнуло в одну секунду: Миронова с сыном и няней внезапно слегли

Артистка рассказала о перенесенной болезни. Мария Миронова и ее близкие подцепили коварную заразу.

Практически сразу после рождения сына Федора в сентябре 2019 года актриса вернулась к работе. На съемки в других городах Мария Миронова приезжает с малышом. Артистка надолго не разлучатся с ребенком, так как он, по ее словам, очень чувствителен к ее отсутствию. "Засыпать без меня вообще не может", – поведала звезда.

В свежем интервью Мария рассказала, что перед Новым годом она и ее отпрыск были в Санкт-Петербурге. Там артистка работала в очередном проекте. Из Северной столицы Мария и Федя приехали больные. Знаменитость и ее отпрыск подцепили коронавирусную инфекцию. Актрисе и ее родным пришлось месяц сидеть на карантине.

Первым, по словам Мироновой, заболел ребенок. У мальчика опасный недуг проявлялся слабо, как обычная ОРВИ. Следом слегла сама Мария и няня малыша. Артистка и гувернантка инфекцию перенесли тяжелее. Знаменитость отметила, что вирус вел себя непредсказуемо. Первое время у женщин не было даже температуры. "Вроде бы легкий вариант, а потом шарахнуло 38,5 в одну секунду", – поведала Миронова.

Знаменитость отметила, что коронавирусная инфекция – депрессивное заболевание и может сопровождаться паническими атаками, так как зараженный постоянно находится в ожидании и неизвестности. Мария Миронова также вспомнила, как перед праздником закупалась тоннами лекарств, ингаляторами и витаминами.

Из-за COVID-19 Мария Миронова долгое время не могла встретиться с мамой, актрисой Екатериной Градовой. Знаменитость не видела родительницу уже несколько месяцев. С бабушкой маленький Федя общается пока только по видеосвязи. Екатерина Георгиевна очень скучает по внуку. Миронова временно исключила любые личные контакты с Градовой. Мария опасается за здоровье 74-летней родственницы.