"Мне очень плохо": Айза Долматова сообщила о тяжелой болезни близкого

По словам знаменитости, она целый день называла нового домашнего питомца женским именем, но к вечеру выяснилось, что заводчица отдала ей кота. Артистка даже подумывала вернуть животное, но тут вскрылись новые обстоятельства. Как оказалось, Айзе Долматовой продали больного малыша.
В гневе артистка опубликовала в личном блоге контакты недобросовестного заводчика, но позднее по совету юриста удалила пост. Судя по комментариям, блогеру достался кот с поддельным паспортом, оторванной биркой с прививкой и букетом заболеваний.
По словам Айзы Долматовой, они уже начали лечить питомца. "Мне сеи?час очень плохо. Сделаю все в своих силах, чтобы в этой ситуации были наказаны виновные... И мой котенок выжил (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила исполнительница.
Некоторые поклонники осудили артистку, отметив, что в приютов столько красивых и здоровых котов, а он решила купить. "Сколько красивейших котят из приютов, да и просто на улицах погибают! Нет, надо разведенцев поддержать, купить за бешеные бабки зачастую больное животное или не соответствующее породным заявкам и ныть потом", "Зачем заводить искусственную породу что б они мучались потом?" – написали в комментариях.
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