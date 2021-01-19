"Мне очень плохо": Айза Долматова сообщила о тяжелой болезни близкого

Накануне Айза Долматова в личном блоге сообщила, что у нее случилось прибавление в семействе – артистка взяла домой котенка. Правда, животное оказалось с подвохом.

По словам знаменитости, она целый день называла нового домашнего питомца женским именем, но к вечеру выяснилось, что заводчица отдала ей кота. Артистка даже подумывала вернуть животное, но тут вскрылись новые обстоятельства. Как оказалось, Айзе Долматовой продали больного малыша.

В гневе артистка опубликовала в личном блоге контакты недобросовестного заводчика, но позднее по совету юриста удалила пост. Судя по комментариям, блогеру достался кот с поддельным паспортом, оторванной биркой с прививкой и букетом заболеваний.

По словам Айзы Долматовой, они уже начали лечить питомца. "Мне сеи?час очень плохо. Сделаю все в своих силах, чтобы в этой ситуации были наказаны виновные... И мой котенок выжил (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила исполнительница.

Некоторые поклонники осудили артистку, отметив, что в приютов столько красивых и здоровых котов, а он решила купить. "Сколько красивейших котят из приютов, да и просто на улицах погибают! Нет, надо разведенцев поддержать, купить за бешеные бабки зачастую больное животное или не соответствующее породным заявкам и ныть потом", "Зачем заводить искусственную породу что б они мучались потом?" – написали в комментариях.