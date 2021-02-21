Женщины не нужны: заподозренному в мужеложестве Лазареву предрекли страшное

Вокруг личной жизни Сергея Лазарева давно ходит много сплетен и слухов. Певцу неоднократно приписывали романтическую связь с мужчинами, но он всякий раз он отказывался комментировать чувства к представителям своего пола. Опытный экстрасенс Павсекакий Богданов решил прояснить обстоятельства гендерного поведения Сергея Лазарева и объявить о том, какие связи артист будет строить в будущем.
"На самом деле гетеросексуальные отношения ему не нужны", – сообщил колдун. По мнению Богданова, Лазарев будет дважды вступать в романтические союзы ради эффекта на публику, но в итоге останется совсем один. Провидец убежден – Сергей Вячеславович никогда не пойдет с женщиной в ЗАГС для создания крепкой семьи, так как в этом не заинтересован. Артист, как считает экстрасенс, может решиться на брак с представительницей противоположного пола лишь ради поддержания звездного имиджа, чтобы порадовать фанатов и усилить свою популярность.
Колдун Павсекакий Богданов считает, что певец очень любит себя и делиться любовью с другими не намерен, поскольку получает удовольствие другими путями и способами. Прорицатель полагает, что одиночество станет верным спутником Сергея Лазарева, несмотря на надежды его армии поклонников.
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