Известный прорицатель Павсекакий Богданов обозначил путь, который предстоит пройти Сергею Лазареву. По словам колдуна, артист не сможет найти вторую половинку.

Вокруг личной жизни Сергея Лазарева давно ходит много сплетен и слухов. Певцу неоднократно приписывали романтическую связь с мужчинами, но он всякий раз он отказывался комментировать чувства к представителям своего пола. Опытный экстрасенс Павсекакий Богданов решил прояснить обстоятельства гендерного поведения Сергея Лазарева и объявить о том, какие связи артист будет строить в будущем.

"На самом деле гетеросексуальные отношения ему не нужны", – сообщил колдун. По мнению Богданова, Лазарев будет дважды вступать в романтические союзы ради эффекта на публику, но в итоге останется совсем один. Провидец убежден – Сергей Вячеславович никогда не пойдет с женщиной в ЗАГС для создания крепкой семьи, так как в этом не заинтересован. Артист, как считает экстрасенс, может решиться на брак с представительницей противоположного пола лишь ради поддержания звездного имиджа, чтобы порадовать фанатов и усилить свою популярность.

Колдун Павсекакий Богданов считает, что певец очень любит себя и делиться любовью с другими не намерен, поскольку получает удовольствие другими путями и способами. Прорицатель полагает, что одиночество станет верным спутником Сергея Лазарева, несмотря на надежды его армии поклонников.