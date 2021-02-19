Лазарев похвастался обручальным кольцом после признания в связи с Топаловым

Личная жизнь Сергея Лазарева давно горячо обсуждается СМИ и поклонниками. Не так давно на безымянном пальце певца появилось украшение, происхождение которого он решил объяснить.

Артист отреагировал на слухи о том, одинок он или нет. Сергей Лазарев заявил, что действительно его носил. Он разместил в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта снимок, на котором показывает колечко перед камерой.

По словам Сергея Лазарева, украшение он надел для нового клипа. Певец отметил, что оно навело много шуму в СМИ.

Исполнитель не раз говорил о том, что не комментирует сплетни о своей личной жизни, считая их бредом. Артист заявил, что уже ничему не удивляется, когда его имя всплывает в скандальных провокационных статьях в прессе.

Пока Сергей Лазарев не намерен жениться. Как писали "Дни.ру", ранее он признался в возобновлении дружеской связи с экс-коллегой по группе Smash!! Владом Топаловым. Он сообщил, что давние разногласия и обиды ими давно забыты.

Напомним, с 2008 по 2012 год Сергей Лазарев встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Они и по сей день прекрасно общаются и дружат. К слову, многие думали, что роман звездной пары – всего лишь пиар.

Как писали "Дни.ру", певца также подозревали в романтических отношениях с товарищем – Алексом Малиновским. Дело в том, что приятели не раз отдыхали вдвоем и признавались, что хорошо проводят время друг с другом. Это и породило кривотолки. Сам Сергей Лазарев подобные домыслы игнорирует.