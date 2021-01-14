Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Четверг
14 января
Лента новостей
19:10
В Москве двое граждан США ограбили курьера
18:57
"Людей преследуют и унижают": Тихановская попросила Литву ввести санкции против Белорусских предприятий
18:52
Казарновская простила бросившего ее после смерти матери без наследства отца
18:31
Политолог Баширов о последствиях блокировки Трампа в Twitter: Весь мир столкнется с вызовом
18:20
Странная поза ненакрашенной Навки вызвала ажиотаж
18:17
"Плачу за это по сей день": оставившая ребенка с бывшим мужем Анохина раскаялась
18:15
Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали из-за сердечной аритмии
18:12
Молодящийся Пресняков рядом с родившей Подольской выглядит ее сыном
17:45
Прощания не будет: оскандалившуюся Дрожжину без посторонних похоронят на Кунцевском кладбище
17:41
В Шахтах конфликт заключенных обернулся убийством
17:39
"Была остановка сердца": с Дрожжиной случилось горе после заключения
17:34
Пережившая выкидыш звезда "Орла и решки" решилась на развод
17:15
"Прости меня!": больная страшным недугом бывшая жена Аршавина раскаялась в содеянном
17:05
"Может вскоре забрать к себе!": появлению призрака Джигарханяна дома у Виталины нашлось объяснение
17:02
"Сколько можно выставляться голой?": вывалившую грудь напоказ Самойлову распекли
16:50
В Екатеринбурге мигранты устроили дебош
16:49
Расставшаяся с мужчиной Боня отказалась от еды
16:36
"Спешил на годовщину": обнародованы детали смерти звезды сериалов "Метод" и "Глухарь"
16:26
Как живет оставшаяся сиротой внучка Конкина
16:17
Врачи сообщили об изменении состояния госпитализированной с коронавирусом Фрейндлих
16:11
Первому каналу утерли нос: опубликован рейтинг новогодних передач
16:03
Незаменимых нет: Паркер из "Секса в большом городе" пнула строптивую Кэттролл
16:03
Жгучая брюнетка Ани Лорак стремительно поседела
15:58
"Воспитывать в период старческого маразма": Бледанс пошла по стопам Пугачевой
15:47
Жители Серпухова пожаловались на стреляющего из пулемета мужчину
15:47
"Что-то непонятное происходило": Кравец освятила дом после страшного случая
15:43
Отрезавшая себе грудь Пынзарь застряла в аэропорту: Это жесть!
15:34
Уберите эту мерзость: вдове стало плохо с сердцем от вида безобразного памятника Яаку Йоале
15:20
"Предусмотрено тюремное заключение": Крид пришел в ярость после слитых в интернет интимных фото
15:17
Международник о решении ЕСПЧ по Крыму: Не имеет законного значения
15:13
"Черный день": Шатунов потерпел поражение в борьбе с Разиным
15:04
Тяжелое состояние: больного Грачевского ввели в кому
14:48
Вылила ушат грязи и подставила: актер "Универа" разоблачил неблагодарную экс-жену
14:48
"Растолстела!": изменившаяся Жасмин шокировала внешним видом
14:46
В семье Шпицы прибавление: актриса показала нового маленького члена семьи
14:31
"Как вас раскорячило!": 52-летняя Бондарчук показала причинное место
14:28
Кожевникова сделала заявление о четвертой беременности
14:16
Мужчина попал в реанимацию из-за выдавленного прыща
14:10
Любитель яростной мастурбации Шаляпин заявил о поиске богатой невесты
14:09
Перепивший алкоголь кузен Елизаветы II арестован за попытку изнасилования
14:05
Бузова раздвинула грязные ноги
13:57
Мрут как мухи: актеров сериала "Глухарь" преследует злой рок
13:52
В палате представителей США захотели объявить импичмент Байдену
13:34
"Ни разу не пожалела": Бывшая жена Меладзе откровенно о жизни после развода
13:30
Рианна с заплатками на сосках взбудоражила фанатов
13:27
Вульгарно разодетая Подольская потерпела унижение
13:25
ЕСПЧ сделал заявление по Крыму: Находится в фактической российской юрисдикции
13:21
Это шанс? Воздыхатель осыпал разведенку Асмус подарками
13:15
Российским клиникам запретили использовать американскую вакцину Pfizer
13:08
Озвучены два условия для досрочного ухода Зеленского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Близкий друг Фриске вскрыл подноготную Шепелева: Говорить о порядочности не приходится
"Не дай бог довести до крайности": Лукашенко предостерегли от попытки задержаться у власти
Одной ногой в могиле: стало известно о состоянии иссыхающей Королевой
"Сын нужен только ради Жанниных денег": отец Фриске втоптал в грязь пронырливого Шепелева
Шепелев избавляется от памяти Фриске ради денег
Эксперт Абзалов: Байден покончит с многовекторностью Лукашенко
Шоу-бизнес

"Плачу за это по сей день": оставившая ребенка с бывшим мужем Анохина раскаялась

Айза Анохина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне Айза Анохина (Долматова) в личном блоге поделилась переживаниями по поводу детей. По словам исполнительницы, за два дня она многое пережила. "Если бы люди узнали, это была бы история века", – заявила артистка.
прочитано 331 раз

Впрочем, ничего конкретного блогер на рассказала. Наконец, она опубликовала пост, в котором попыталась передать эмоции, которые пережила за последние насколько дней. Как оказалось, артистка пыталась разобраться в отношениях с бывшим мужем Дмитрием Анохиным. "У меня был сильный стресс, потому что отец Элвиса желал, чтобы дети остались с ним на Бали (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Айза Долматова.

ПО ТЕМЕ

"Ради детей": Айза Долматова простила бывшего мужа

Достал детородный орган: Анохина и Майами занялись сексом в публичном месте

Девушка не пояснила, какие именно действия бывшего супруга заставили ее особенно сильно переживать. Впрочем, артистка отметила, что серфер изрядно потрепал ей нервы. "Хитрость – не мой конек. Странно, что я не научилась этому, будучи Анохиной. А может и хорошо", – заявила Айза.

Также исполнительница призналась, что допустила фатальную ошибку, правда, не уточнила, какую именно. По словам Долматовой, ей предстоит за нее расплачиваться еще долго. "Я совершила страшную ошибку, когда приукрашивала свою жизнь, за это я плачу по сей день!" – сказала Айза.

При этом артистка отметила, что она лучшая мать для своих детей, которая прекрасно знает, что им на самом деле нужно. "И да, у меня всегда все виноваты кроме меня! Потому что я честна перед собой, перед детьми и перед многими другими людьми!" – подытожила Айза Анохина.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 14 января 2021, 18:17 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Айза Анохина поделилась секретами красоты

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

В палате представителей США захотели объявить импичмент Байдену
ЕСПЧ сделал заявление по Крыму: Находится в фактической российской юрисдикции
Озвучены два условия для досрочного ухода Зеленского
Импичмента не будет: главный республиканец США искусно защитил Трампа

Шоу-бизнес

Прощания не будет: оскандалившуюся Дрожжину без посторонних похоронят на Кунцевском кладбище
"Была остановка сердца": с Дрожжиной случилось горе после заключения
Пережившая выкидыш звезда "Орла и решки" решилась на развод
"Прости меня!": больная страшным недугом бывшая жена Аршавина раскаялась в содеянном

Проишествия

Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор
"Я с ребенком взаперти": просившая о спасении жительница горящего дома в Екатеринбурге погибла с дочерью
Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

В семье Шпицы прибавление: актриса показала нового маленького члена семьи

Актриса вне себя от счастья
Шоу-бизнес

"Мои родичи": Киркоров искупался со свиньями

Орбакайте сняла видео

Шоу-бизнес

"Рушатся семьи": Сафронов назвал заказчиков компромата на втянутого в гей-скандал Цискаридзе

Интимные фотографии распространили по всей Сети

Шоу-бизнес

Бузова раздвинула грязные ноги

Певица опять опозорилась

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+