"Плачу за это по сей день": оставившая ребенка с бывшим мужем Анохина раскаялась

Накануне Айза Анохина (Долматова) в личном блоге поделилась переживаниями по поводу детей. По словам исполнительницы, за два дня она многое пережила. "Если бы люди узнали, это была бы история века", – заявила артистка.

Впрочем, ничего конкретного блогер на рассказала. Наконец, она опубликовала пост, в котором попыталась передать эмоции, которые пережила за последние насколько дней. Как оказалось, артистка пыталась разобраться в отношениях с бывшим мужем Дмитрием Анохиным. "У меня был сильный стресс, потому что отец Элвиса желал, чтобы дети остались с ним на Бали (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Айза Долматова.

Девушка не пояснила, какие именно действия бывшего супруга заставили ее особенно сильно переживать. Впрочем, артистка отметила, что серфер изрядно потрепал ей нервы. "Хитрость – не мой конек. Странно, что я не научилась этому, будучи Анохиной. А может и хорошо", – заявила Айза.

Также исполнительница призналась, что допустила фатальную ошибку, правда, не уточнила, какую именно. По словам Долматовой, ей предстоит за нее расплачиваться еще долго. "Я совершила страшную ошибку, когда приукрашивала свою жизнь, за это я плачу по сей день!" – сказала Айза.

При этом артистка отметила, что она лучшая мать для своих детей, которая прекрасно знает, что им на самом деле нужно. "И да, у меня всегда все виноваты кроме меня! Потому что я честна перед собой, перед детьми и перед многими другими людьми!" – подытожила Айза Анохина.