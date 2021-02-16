Исхудавший Лазарев неожиданно сообщил об объединении с Топаловым

Сергею Лазареву пришлось пробиваться через заваленные снегом столичные дороги и невероятные пробки в студию "Авторадио", чтобы в прямом эфире поздравить с 20-летним юбилеем ведущих знаменитого шоу "Мурзилки Live".



"В этом году двадцать лет группе Smash!!, и вот, "Мурзилкам" тоже. Как совпало! – не скрывал эмоций Сергей Лазарев, который ворвался в студию после пятичасовой репетиции телешоу "Танцы со звездами". – Немного замученный, конечно, но не приехать не мог – такая дата!"



Сергей, действительно, выглядел истощенным и уставшим, но только до момента появления на сцене праздничного радиомарафона. Там он показал невероятный драйв!

По словам артиста, после прилета он трудится в поте лица. "Не прошло ни одного дня, чтобы я не танцевал, – поделился Сергей Лазарев. – Резко скинул несколько килограммов после месячного отпуска на Бали, забыл про здоровое питание и начал есть всякую гадость, чтобы восполнить энергетический баланс в организме в череде бесконечных танцев".

А после своего выступления на празднике "Мурзилок" Сергей рассказал о совместных планах празднования юбилея группы Smash! с другим ее бывшим участником – Владом Топаловым.

"Мы думаем об этом. Наверное, стоит записать какой-нибудь проект, но его надо найти, – заметил артист. – Но активностей совместных будет достаточно в этом году, потому что классный у нас был дуэт. Мы дружим, слава Богу. И поэтому есть много идей, как отметить совместно 20-летие. Мы вполне можем объединиться на время, наша сольная карьера от этого не пострадает".