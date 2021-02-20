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Шоу-бизнес
"Моя жизнь поменялась": почему облысел Егор Дружинин

"Моя жизнь поменялась": почему облысел Егор Дружинин

Егор Дружинин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Егор Дружинин – знаменитый хореограф. Его путь к славе и успеху был тернист. Артисту пришлось пройти через многие трудности.
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Егор Дружинин редко делится фактами из своей биографии. Став очередным героем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека", хореограф решил рассказал о том, чего многие не знали. Например, заслуженный артист России поведал о тяготах, с которыми ему пришлось столкнуться во время обучения в Нью-Йорке.

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Егор Владиславович Дружинин

Егор Владиславович Дружинин актер, кинорежиссер, хореограф

В те годы Дружинин пока только мечтал стать хореографом. Он едва сводил концы с концами, плохо питался и испытывал сильнейший стресс. Все это сказалось на здоровье артиста. Именно поэтому у Егора стали выпадать волосы, и в итоге он полностью облысел. "[Тогда] поменялась жизнь", – сказал хореограф.

В какой-то момент Дружинин познакомился с балетмейстером Михаилом Барышниковым, который помог ему оплатить обучение. Хореограф безмерно благодарен этому человеку. Егор не перестает им восхищаться и по сей день.

Напомним, во время интервью Егор Дружинин также рассказал о конфликте с Николаем Цискаридзе. Еще в студенчестве актер познакомился со своей будущей женой Вероникой Ицкович, которая является двоюродной сестрой легенды отечественного балета. Тогда танцовщик не оценил выбор кузины. Это привело к ссорам.

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Автор: 20 февраля 2021, 11:20 Источник: Россия 1 / Шоу "Судьба человека" ✓ Надежный источник

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