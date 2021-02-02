Вернувшуюся в Россию Максакову затравили за участие в телепрограмме

Накануне вышла новая программа "Судьба человека". Гостьей выпуска стала Мария Максакова. В интервью певица рассказала Борису Корчевникову о своем непростом жизненном пути. Однако реакция иногда бывает непредсказуема. История певицы не только не тронула пользователей, но и вызвала очередную волну негодования в ее адрес.



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