Вернувшуюся в Россию Максакову затравили за участие в телепрограмме

В первую очередь артистка призналась, что мечтает наладить отношения с семьей. Она рассказала, что искренне не понимает, за что на нее ополчились близкие люди после переезда в Киев. Как сообщает "Телеканал 360", она также пожаловалась на супругу своего брата.
По словам исполнительницы, женщина забрала ее детей и отказывается идти на контакт. "В какой-то момент она собирает моих детей, а потом говорит, что они обсудили меня и решили, что я ку-ку…", – расплакалась Мария.
Однако трогательные откровения вызвали резонанс в Сети. В комментариях под выпуском программы практически нет положительных оценок. Пользователи нисколько не прониклись рассказами Максаковой.
"Предательство совершено, назад дороги нет", "О, Господи, ну всех подряд на телевидение тащат! Зачем эта передача с ней?! Неужели нет достойных людей, про судьбы которых нам интересно знать?", "Какой пример с нее взять? Как не любить свою Родину?", "Приехала деньги зарабатывать на интервью", – гневно высказывалась публика.
Напомним, звезда советского кино Людмила Максакова перестала общаться с дочерью пять лет назад. Она отговаривал Марию уезжать в Киев, но, когда наследница сделала это, отреклась от нее. Недавно певица решила попробовать поговорить с матерью. Она пришла на ее творческий вечер, но та сделала вид, что не узнала дочь.
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