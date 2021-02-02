Господи, помилуй: могила Ланового утонула в первый же после похорон день

По православной традиции в первый день после похорон принято ходить на кладбище. Считается, что душа еще привязана к месту погребения, и семью поэтому тянет также туда. Им своей искренней молитвой нужно помочь душе покойника привыкнуть к новой реальности, просить защиты и милосердия Божьего для усопшего. Принося завтрак, покойника словно бы просят принять факт перехода в загробный мир.
Именно поэтому друзья, родственники пришли утром 2 февраля на Новодевичье кладбище. Каково же было их удивление, когда увидели свежую могилу, расположенную рядом с захоронениями певицы Галины Вишневской и писателя Михаила Жванецкого. Она утонула! В сотнях букетов, корзин и венков. Накануне тысячи людей пришли простится с любимым актером в театр имени Евгения Вахтангова. И каждый из них нес цветы к покойному.
Напомним, Василий Семенович Лановой скончался 28 января 2021 года на 88-м году жизни в Москве от осложнений, вызванных COVID-19. Была больна и его супруга Ирина Купченко, но она смогла оправиться.
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