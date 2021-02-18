Гузеева взорвалась после новости о смерти Мягкова

Артист известен по ролям в таких фильмах, как "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Гараж", "Братья Карамазовы" и "Жестокий романс". Коллеги почтили память актера, отметив, что с ним было невероятно легко в кадре. Например, Лия Ахеджакова, которая часто работала вместе с Андреем Мягковым, вспомнила, что с ним можно было долго не готовиться к дублю.
А вот Лариса Гузеева, которая снималась с артистом в "Жестоком романсе", отреагировала на новость о смерти коллеги довольно странно – она буквально взорвалась. "Я не в курсе!" – выпалила знаменитость, когда ее попросили вспомнить что-нибудь о работе с Мягковым. Звезда отказалась разговаривать с журналистами и тут же бросила трубку, пригрозив заблокировать звонившего.
Стоит отметить, что Лариса Гузеева в целом остра на язык. Она регулярно вступает в полемику с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Многие поклонники недовольны, что знаменитость позволяет себе грубо высказываться в комментариях.
Напомним, Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище. Церемония прощания со звездой советского кино пройдет в субботу, 20 февраля. Гражданскую панихиду проведут в МХТ им. Чехова, где актер служил с 1977 года.
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