Гузеева взорвалась после новости о смерти Мягкова

18 февраля стало известно о смерти звезды советского кино Андрея Мягкова. Он скончался у себя дома от острой сердечной недостаточности. Его обнаружила супруга Анастасия Вознесенская и тут же вызвала скорую, однако медики уже не смогли ничем помочь.

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