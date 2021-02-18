Лазарев признался в связи с Топаловым

В Сети то и дело появляются слухи о том, что Сергея Лазарева и его приятеля Алекса Малиновского связывают не только дружеские отношения. Певец такие смелые догадки предпочитает игнорировать.
Сергей Лазарев рассказал, что вновь подружился с экс-коллегой по группе Smash!! Владом Топаловым. Исполнитель отметил, что певец стал ему практически родным. Они уладили давний конфликт и теперь готовят фанатам сюрприз.
По словам Сергея Лазарева, потерять близкого друга очень легко, а восстановить теплые отношения сложно. Он заверил, что обиды в прошлом. Теперь между певцами крепкая товарищеская связь.
Напомним, что ранее Сергей Лазарев отдохнул на Бали вместе с Алексом Малиновским. Парни делились снимками в своих инстаграм-аккаунтах, а потом сообщили, что здорово проводят время вместе. Тогда россияне и стали подозревать, что между ними романтические отношения.
Артист сказал, что к такого рода сплетням относится спокойно. По словам Сергея Лазарева, своим трудом на сцене он давно заслужил право жить так, как хочет.
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