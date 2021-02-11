"Ей очень больно!": дочь Гузеевой попала на операционный стол

Дочь Ларисы Гузеевой, 20-летняя Ольга Бухарова упала и серьезно повредила колено. Ее пришлось оперировать.





О трагедии телеведущая Лариса Гузеева рассказала в своем "Инстаграм". Она заказала огромный торт, украшенный свежей клубникой, чтобы хоть как-то отвлечь свою доченьку от боли. Из-за травмы колено Ольги пришлось экстренно оперировать.

Как именно произошло ЧП, Лариса Гузеева не пояснила. Но дала понять, что ситуация очень серьезная. Беды ничто не предвещало.

"Вот такую красоту я заказала для своей малышки, которая мужественно прошла через страшнейшую операцию. Ей очень больно! Я плачу. Не знаю, как ее обрадовать и отвлечь", – сказала Гузеева в "Сторис" своего "Инстаграм".

Сейчас Ольга Бухарова чувствует себя нормально. Она уже вышла на связь с подписчиками и сообщила о своем состоянии. Поклонники звездной семьи поддержали ее и пожелали скорейшего восстановления.

Отметим, единственная и горячо любимая дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой появилась на свет, когда ее матери было 39 лет. Девочка родилась от ресторатора Игоря Бухарова.

Как ни странно, Леля была нежеланным ребенком и на раннем сроке беременности Лариса Гузеева хотела сделать аборт, но мама и муж отговорили ее от этого.