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Шоу-бизнес
Участникам

Участникам "Дома-2" дали пинка

Кадр youtube.com
Судя по информации источников, шоу "Дом-2" окончательно закрыли. Стало известно, что всех его участников выселяют с "поляны".
прочитано 713 раз

16 февраля на телестройке было очередное собрание, на котором всех проживающих на территории периметра попросили его покинуть. Однако это не стало для участников проекта неожиданностью.

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Давно было ясно, что скоро всех попросят на выход. Правда, сначала руководство программы пыталось спасти шоу "Дом-2" и предложить его другим телеканалам.

Сейчас оставшиеся участники на телестройке собираются экстренно искать жилье. Ведь съехать со съемочной площадки им нужно до 18 февраля.

Напомним, известие о том, что телеканал ТНТ отказался транслировать шоу "Дом-2", появилась в декабре прошлого года. С того момента дальнейшая судьба реалити-проекта была неизвестна.

Говорили, что съемки продолжатся на площадке в Подмосковье, а новые выпуски будут выходить на онлайн-площадке или другом более мелком канале. Также ходили слухи, что к участникам шоу "Дома-2" присоединятся молодые блогеры из "Тик-Ток". Позже ходили слухи о том, что телестройка "переезжает" на канал СТС Love.

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Автор: 16 февраля 2021, 19:51 Источник: Телеграм-канал Super.ru • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красотки из "Дома-2" показали свои прелести

комментарии

Ответить:

Юрий Смольянов
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Этот телебордель надо срочно закрыть и запретить любые выпуски на любых каналах...
1

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