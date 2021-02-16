Участникам "Дома-2" дали пинка

16 февраля на телестройке было очередное собрание, на котором всех проживающих на территории периметра попросили его покинуть. Однако это не стало для участников проекта неожиданностью.
Давно было ясно, что скоро всех попросят на выход. Правда, сначала руководство программы пыталось спасти шоу "Дом-2" и предложить его другим телеканалам.
Сейчас оставшиеся участники на телестройке собираются экстренно искать жилье. Ведь съехать со съемочной площадки им нужно до 18 февраля.
Напомним, известие о том, что телеканал ТНТ отказался транслировать шоу "Дом-2", появилась в декабре прошлого года. С того момента дальнейшая судьба реалити-проекта была неизвестна.
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