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"Это любовь": Агаларов растрогал до глубины души внезапным признанием

Эмин Агаларов. Фото: www.globallookpress.com.
Популярный певец проводит выходные с детьми. Эмин Агаларов не скрывает радости от встречи с наследниками.
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У знаменитого вокалиста четверо отпрысков. От брака с Лейлой Алиевой у Эмина Агаларова подрастают двое сыновей – Али и Микаил, а также дочь Амина – малышку пара удочерила.

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Эмин Араз оглы Агаларов певец, предприниматель

В отношениях с моделью Аленой Гавриловой артист вновь стал папой. Избранница подарила звезде дочь, которую назвали Афина.

Сегодня сердце Эмина Агаларова свободно. Время вне работы певец проводит только с детьми. В личном микроблоге, например, вокалист показал, как заботится о наследниках. Ребятишки, судя по всему, проведут все выходные под присмотром папы.

Агаларов опубликовал трогательное фото. В кадре артист запечатлен на кухне. Напротив, на детском стульчике, расположилась младшая Афина. Рядом с крохой стоят Али, Микаил и Амина.

"Когда дети все вместе – это любовь", – признался Эмин.

Снимок растрогал поклонниц Эмина Агаларова до глубины души. В комментариях фанатки называли певца идеальным папой. "Прекрасные моменты рядом с детками💕 они все вместе и они этому очень рады💕 Эминчик, ты прекрасный папа и красивый мужчина 💕 всегда таким оставайся) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – восхищалась пользовательница Сети.

Автор: 12 сентября 2020, 17:40 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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