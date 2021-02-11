Ушли в отрыв: Навку и Жасмин засняли валяющимися на полу во время вечеринки

На торжестве была замечена подруга Жасмин, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Спортсменка веселилась от души, позабыв о своем положении в обществе. Кто-то из присутствующих запечатлел, как фигуристка и певица ушли в отрыв: танцуя, они упали в кучу конфетти.
Этой видеозаписью Татьяна поделилась с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Под кадром Навка написала: "Детство в нас будет жить вечно". Спортсменка также отметила, что умение отдыхать – важная способность, на которую не должно влиять количество выпитого алкоголя.
Интернет-пользователи по-доброму посмеялись над упавшими на пол Навкой и Жасмин. Некоторые поклонники забеспокоились за здоровье знаменитостей, которые уже не молоды. "Как вы выбрались из этой кучи?", "Нужно быть осторожнее!", – написали фолловеры.
На днях Татьяна Навка посетила еще одну вечеринку. Фигуристка явилась на торжество, которое организовала певица Анита Цой по случаю своего 50-летия. Как артистка отметила юбилей, ранее писали "Дни.ру".
Популярные темы форума
Запах изо рта
Давайте сыграем!
Покрасить волосы в розовый?
В чем правда Навального?
даже если так
Снятся триллеры с примесью ужасов
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
Мы наняли репетитора.
Я
Я решилась