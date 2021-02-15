Эдита Пьеха рассекретила имя новорожденной правнучки

Похоже, что семейство Пьехи стремительно разрастается. Однако звездная чета не спешит делиться подробностями из личной жизни. Родственник Эрики Быстровой, певец Стас Пьеха, оказался самым разговорчивым.
Артист признался, что с его сестрой и новорожденной племянницей все в полном порядке. Малышка появилась на свет в Москве в роддоме при ГКБ имени Юдина. Звездные родители тщательно скрывали имя девочки. Позже выяснилось, что малышку окрестили весьма необычно – Ида.
"С рождением, Ида! Крепкого здоровья тебе и маме Эрике! Будьте счастливы", – обрадовалась Эдита Станиславовна.
Отметим, что с греческого языка это имя переводится как "плодородная". А вот в германской и скандинавской истории упоминается значение "трудолюбивая" и "работящая". Похоже, что родственники заранее предусмотрели судьбу Иды. Теперь в семье появилась еще одна ответственная мадам.
Напомним, что у внучки Пьехи подрастает старшая дочь Василиса. Девочка родилась в 2013 году. А у всеми известного брата Станислава есть шестилетний сын Петр от первого брака.
Сама же Эдита Пьеха во многих интервью признается, что дорожит своей семьей и всем сердцем обожает всех внуков и правнуков. Ранее народная артистка заявляла, что уходит со сцены ради спокойствия. Отечественная звезда выбрала размеренный образ жизни и свободное время, которое можно провести в кругу близких.
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