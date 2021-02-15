Эдита Пьеха рассекретила имя новорожденной правнучки

Холодный зимний месяц подарил эстрадной певице весьма теплые воспоминания. В семье 83-летней Эдиты Пьехи родилась долгожданная правнучка. Стоит отметить, что у любимицы публики теперь две наследницы и один правнук.

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