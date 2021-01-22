"Ну пожалуйста, а?": Ивлев публично унизился перед молодой любовницей

47-летний Константин Ивлев в эфире шоу "Четыре свадьбы" публично обратился к своей возлюбленной – 28-летней Валерии Куденковой. Шеф-повар выбрал нестандартный способ сделать предложение руки и сердца.

Звезда кулинарных шоу воспользовался шансом, который телеканал "Пятница" предоставляет всем желающим. Любой зритель может записать свое признание в любви, отправить через специальную форму на сайте телеканала и ждать, когда его видео появился в одной из серий программы "Четыре свадьбы".

Константин Ивлев решил сделать предложение своей возлюбленной. "Лера, я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Лер, пожалуйста, ну пожалуйста, выйди за меня замуж, а? Выйдешь?" – спросил шеф-повар в эфире телепрограммы.

Как отметил мужчина, он хочет, чтобы девушка стала тем человеком, который его всегда поддержит, настоящим другом, братом и товарищем. Он пообещал Валерии Куденковой как следует "зажечь" на свадьбе.

Правда, некоторые пользователи Сети сочли обращение Константина Ивлева слегка унизительным. Народ смутило, что предложение прославленного шеф-повара звучит так, будто он умоляет девушку выйти за него.



Напомним, Валерию Куденкову поклонники шоумена называли разлучницей. По слухам, именно из-за любовницы Константин Ивлев оставил жену после 23 лет брака. Позднее шеф-повар рассказал, что проблемы в семье у него начались задолго до встречи с Лерой.