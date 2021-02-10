Расколбас на несколько миллионов: подробности роскошной свадьбы известного телеведущего

Ведущий "Пятницы" Константин Ивлев женится! Телеканал "Пятница" покажет свадьбу главного шефа страны в эфире 25 марта.



Ивлев сделал предложение своей невесте Валерии Куденковой еще 21 января в первом выпуске нового сезона реалити-шоу "Четыре свадьбы".



Он записал видеообращение к Валерии со словами: "Лера, я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была та единственная, о которой поет Баста: "Найти свою одну единственную". Лер, пожалуйста, ну пожалуйста, выйди за меня замуж, а? Давай сыграем свадьбу, зажжем, как мы это любим".

14 февраля в одном из московских ЗАГСов пройдет регистрация брака, а в марте молодожены отправятся на родину невесты в Тамань. Там планируется двухдневное гуляние в казачьем стиле: с венчанием в церкви, блюдами народной кухни, казачьими танцами и концертом популярных артистов. По предварительным расчетам все это обойдется в несколько миллионов рублей.

"Что такое свадьба? Свадьба – это прекрасный праздник, где все напиваются, гульбанят. Да, у меня тоже будет все нескромно! Но все, как мы любим – со вкусом, весельем, расколбасом. Есть такой замечательный фильм "Горько". И нет, мы не будем делать "Горько-2". Мы сделаем "Горько в кубе". Так что, наблюдайте обязательно. Это будет супервесело, круто и бесшабашно" – заявил жених "Дни.ру"