"Размахивал перед лицом руками": вдова Грачевского устроила грязную драку

Светский конфликт обсуждают во всех социальных сетях. По словам СМИ, "правдорубка" разозлила последнюю пассию Грачевского провокационными вопросами. А после напряженных съемок девушку постигло нападение Белоцерковской и незнакомого мужчины за кулисами.
Однако существует противоположное описание произошедшего. Так, актер Владимир Долинский и несколько очевидцев злополучной "драки" заявили, что вдова полностью подавлена и не способна на проявление агрессии.
Несмотря на все заявления, журналистка продолжает настаивать на своем. Девушка уверяет, что ее поставили в неприятное положение и непрозрачно "намекнули на недовольство заданными накануне в студии вопросами".
Но все же представительница СМИ согласна с тем фактом, что никакой потасовки, которую с таким упоением растиражировали многие издания, действительно не было.
"Уже за кулисами ко мне подошла Катя с неизвестным мне молодым человеком. Они прижали меня к стенке, не давая прохода. Катя была излишне напористой, а молодой человек размахивал перед моим лицом руками", – заявила женщина.
Журналистка не растерялась и напомнила о своих правах: она заявила, что в таком тоне будет общаться лишь в присутствии продюсера и адвоката. Более того, девушка добавила, что скандальный диалог произошел по окончании съемок в пустом павильоне.
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