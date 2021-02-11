Грачевский появился на ТВ после своей смерти

Режиссер "Ералаша" умер 14 января. За месяц до трагедии Борис Грачевский был полон сил, энергии и шутил на записи передачи. Тогда у него еще не был диагностирован коронавирус.
В тот день в студии "Док-ток" знаменитости обсуждали важную тему: как детям известных родителей не стать в этом мире изгоями и найти себя. Борис Грачевский раскрыл несколько эффективных методик воспитания.
Напомним, что во второй половине декабря прошлого года создатель "Ералаша" подхватил COVID-19. Его состояние стало быстро ухудшаться. Несмотря на все усилия врачей, знаменитый режиссер скончался.
Церемония прощания с режиссером состоялась через три дня после трагедии. Проводить основателя киножурнала "Ералаш" пришли его родственники, коллеги и поклонники. Зал Центрального Дома кино был заполнен людьми. Похоронили Бориса Грачевского на Троекуровском кладбище.
Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. У режиссера было поражено 75% легких.
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