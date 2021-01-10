"Я хочу публичных извинений": униженная модель жаждет наказания для Александра Гордона

Елена Миськова, которую Александр Гордон в эфире программы "Мужское/Женское" Первого канала в 2017 году якобы назвал проституткой, подробно объяснила, чего сейчас пытается добиться от телеведущего. Девушка хочет, чтобы журналист понес ответственность за свои слова согласно закону.

Елена Миськова обратилась в полицию, обвинив ведущего в клевете. Модель рассказала, почему не написала заявление сразу.

По словам девушки, на программу, посвященную соблазнению богатых мужчин, она пришла, чтобы показать, что женщины достойны получать подарки. Она отметила, что в России принято, что женщину можно не обеспечивать. Многие мужчины считают, что если представительница прекрасного пола домохозяйка, значит она ничего не делает.

Миськову такая несправедливость сильно задевает. Охотница за состоятельными мужчинами утверждает, что после передачи на нее обрушилась волна хейта. В своем заявлении в полицию девушка написала, что она понесла репутационные риски после оскорбления Александра Гордона. Злопыхатели писали гадости даже ее матери, у которой было больное сердце. Женщина очень переживала за дочь. Год назад она умерла.

Если три года назад Елена Миськова не понимала своих законных прав, да и растерялась от "подобной наглости", то теперь поднаторела в этом вопросе. "Я хочу донести, что человек не имеет право оскорблять других!", – объяснила свою позицию модель.

"Я хочу публичных извинений и наказаний согласно закону", – добавила она. Напомним, что не так давно в силу вступил закон о клевете. На сегодняшний день это является уголовно наказуемым преступлением. Сам 56-летний Александр Гордон комментировать ситуацию отказался, назвав все происходящее бредом.