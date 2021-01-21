Гордона экстренно госпитализировали в коронавирусом

По словам товарища шоумена, у него высокая температура и положительный тест на COVID-19. в настоящее время Александр Гордон чувствует себя нормально, заверил приятель.
Ведущий находится в обычной палате, а не в реанимации. Подробности о течении болезни телезвезды уточняются.
Напомним, летом 2020 года Александр Гордон расстался со своей молодой женой Нозанин Абдулвасиевой. У них есть два сына – шестилетний Александр и трехлетний Федор. Примечательно, что звездная пара держала в тайне подробности расставания, сообщив о решении уже постфактум.
Стоит отметить, все выяснения отношений между супругами прошли без привлечения внимания общественности. Многие поклонники заявили, что это один из самых цивилизованных разводов за последнее время. Адвокат Александра Гордона рассказал, что пара смогла урегулировать все вопросы, которые касаются опеки и алиментов, в досудебном порядке.
Что стало причиной для развода, неизвестно. Журналисты лишь узнали, что документы подала Нозанин.
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