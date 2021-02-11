"Мне страшно и плохо": Светлана Смехнова боится смерти от рук бывшего мужа и дочери

Актриса Светлана Смехнова рассказала, что экс-супруг и наследница превратили ее жизнь в сущий ад. 70-летняя звезда советского кино считает, что родственники намеренно сживают ее со свету.

Артистка приняла участие в программе "Пусть говорят" Первого канала, раскрыв страшные подробности своей жизни. Она сообщила, что некогда родные люди теперь мечтают о том, чтобы она поскорее умерла.

Светлана Смехнова призналась, что ее брак изначально оказался провальным. А ведь именно за будущим мужем актриса в свое время отправилась в Югославию, бросив карьеру.

Однако, по словам звезды, вскоре возлюбленный стал проявлять агрессию. В итоге Светлана Смехнова вернулась в Москву, но спокойно жить ей не дали экс-супруг и дочь, которые тоже приехала в Россию.

По мнению знаменитости, родственники хотят отнять у нее квартиру. Артистка пожаловалась, что бывший муж хочет выставить ее сумасшедшей и показать алкоголичкой. Светлана Смехнова заявила, что пока она спит, мужчина ставит бутылки около ее кровати и вызывает скорую помощь, говоря, что она пьяная.

Наследница и экс-супруг попытались опровергнуть ее слова, но Светлана Смехнова не захотела слушать их объяснения. Актриса заявила, что боится, что убьют ее после эфира. "Мне страшно и плохо", – призналась артистка.

Напомним. в конце января Светлана Смехнова рассказывала, что у нее отнялись ноги. Артистка запомнилась зрителям по фильмам "Дочки-матери" и "Таежная повесть". В свое время перед ней встал непростой выбор: карьера или любовь в другой стране. Звезда кино выбрала второе, выйдя замуж за югослава Драгана Благоевича.