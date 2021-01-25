"Непонятные таблетки пила": у актрисы Смехновой начались галлюцинации

Красавица советского кино, актриса Светлана Cмexнoвa призналась, что не чувствует себя счастливой. Звездная блондинка, которой осенью исполнилось 70 лет, часто плачет в одиночестве.

Артистка запомнилась зрителям по фильмам "Дочки-матери" и "Таежная повесть". В свое время перед ней встал непростой выбор: карьера или любовь в другой стране. Светлана Смехнова выбрала второе, выйдя замуж за югослава Драгана Благоевича.

Теперь она жалеет о своем решении. После развода она вернулась в Москву. И с тех пор чувствует себя не очень счастливой и одинокой, несмотря на то, что у нее есть двое взрослых детей.

Так, свой юбилей знаменитость отмечала одна с бутылочкой сухого вина. А Новый год Светлана Смехнова вовсе не праздновала. По словам артистки, в последнее время она себя не очень хорошо чувствует. Большим горем для актрисы стало то, что в прошлом году умерла от рака ее близкая подруга и коллега Татьяна Паркина.

"Фамилия у меня Смехнова, а плачу все время. На нервной почве отнялись ноги. Слава богу, сейчас стало чуть лучше", – посетовала звезда советского кино. Актриса рассказала, что была в больнице, где ей назначили очень странные лекарства.

"Непонятные таблетки пила. В результате начались галлюцинации", – поделилась Светлана Смехнова. Так, ей казалось, что она лежит рядом с медведем на лавке на Гоголевском бульваре, потом он убегает, а она встает. В тот момент знаменитость жутко испугалась. Сейчас, по словам артистки, ей лучше: давление в норме и не мучают головные боли.