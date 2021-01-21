На ТВ показали последнюю запись с Грачевским

В среду, 20 января, телеканал ТНТ показал очередной выпуск шоу "Двое на миллион", в котором снялся Борис Грачевский. Режиссер вместе с Дмитрием Харатьяном отвечал на вопросы викторины, пытаясь сохранить один миллион рублей. Основатель "Ералаша" был жизнерадостным, заряжал позитивом публику.
Грачевскому и Харатьяну удалось дойти до финала со значительной денежной суммой. Режиссера признали победителем шоу, потому что он дал больше правильных ответов. В конце передачи Дмитрий изъявил желание сняться в новом выпуске "Ералаша". Борис Юрьевич поддержал эту идею.
В начале 2021 года, действительно, должны были продолжиться съемки "Ералаша". Грачевский с нетерпением ждал этого события, но в декабре он заразился коронавирусом. После этого состояние знаменитости стало стремительно ухудшаться. За неделю до Нового года он был госпитализирован.
Борис Грачевский умер 14 января. Причина смерти – осложнения, вызванные коронавирусом. Церемония прощания с основателем "Ералаша" состоялась в Доме кино спустя три дня. После этого режиссера похоронили на Троекуровском кладбище.
Популярные темы форума
Поломана психика
Сергей
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
А вы страдаете авторитаризмом?
Взяли племянника на воспитание.
Битва мегер
Новым девам сюда
Стала встречаться с бездомным
Со мной флиртует женатый