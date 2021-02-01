Новорожденная внучка Валерии произвела фурор: Маленькая принцесса

В личном блоге невестка певицы опубликовала трогательный снимок с ребенком. Девочка лежит на кровати в розовом платьице и чепчике в тон. Лицо новорожденной крохи девушка предусмотрительно закрыла белым сердечком. Родители считают, что пока рано показывать лицо Селин.
Как отметила молодая мать, она невероятно счастлива и не перестает благодарить судьбу за такой подарок. Лиана Шульгина заявила, что малышка уже в этом возрасте невероятно похожа на сына Валерии. Молодой отец тут же отметился в комментариях. "Наше счастье", – написал он.
Подписчики пришли в восторг от снимка маленькой Селин. Они пожелали ей расти здоровой и сильной. "Ничего себе время летит! Только вот-вот в роддом ехали, кажется. Поздравляю, растите большими и крепкими (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лапуля! Пусть будет самая счастливая и здоровая", "Поздравляю! Пусть растет вам на радость, никогда не болеет", "Маленькая принцесса", – написали в комментариях.
Напомним, Арсений Шульгин сделал предложение своей возлюбленной в середине лета, а уже через месяц пара поженилась. Тогда же появились слухи о том, что Валерия скоро станет бабушкой. В день свадьбы даже удачно подобранное платье невесты не могло скрыть округлившийся животик.
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