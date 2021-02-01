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Новорожденная внучка Валерии произвела фурор: Маленькая принцесса

Новорожденная внучка Валерии произвела фурор: Маленькая принцесса

Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В первый день 2021 года певица Валерия впервые стала бабушкой. У ее сына Арсения Шульгина и его супруги Лианы родилась девочка, которую назвали Селин. 1 февраля малышке исполнился месяц.
прочитано 537 раз

В личном блоге невестка певицы опубликовала трогательный снимок с ребенком. Девочка лежит на кровати в розовом платьице и чепчике в тон. Лицо новорожденной крохи девушка предусмотрительно закрыла белым сердечком. Родители считают, что пока рано показывать лицо Селин.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Как отметила молодая мать, она невероятно счастлива и не перестает благодарить судьбу за такой подарок. Лиана Шульгина заявила, что малышка уже в этом возрасте невероятно похожа на сына Валерии. Молодой отец тут же отметился в комментариях. "Наше счастье", – написал он.

Подписчики пришли в восторг от снимка маленькой Селин. Они пожелали ей расти здоровой и сильной. "Ничего себе время летит! Только вот-вот в роддом ехали, кажется. Поздравляю, растите большими и крепкими (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лапуля! Пусть будет самая счастливая и здоровая", "Поздравляю! Пусть растет вам на радость, никогда не болеет", "Маленькая принцесса", – написали в комментариях.

Напомним, Арсений Шульгин сделал предложение своей возлюбленной в середине лета, а уже через месяц пара поженилась. Тогда же появились слухи о том, что Валерия скоро станет бабушкой. В день свадьбы даже удачно подобранное платье невесты не могло скрыть округлившийся животик.

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Автор: 1 февраля 2021, 19:35 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Гагарина в красном платье затмила мрачную Валерию

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Достала уже эта щоу мафия со своими детками, внучками. Вызывают только отторжение!
Гость
Ответить
Как же постарела бабка Алка Перфилова? А ведь ей- 52? На все 70 выглядит. ВНУЧКА- ЕСТЬ? ПУСТЬ СИДИТ ДОМА СТАРАЯ БАБКА И ЧУЛОЧКИ НА СПИЦАХ ВЯЖЕТ ДЛЯ ПРЫНЦЕССЫ- КОРОЛЕВНЫ.
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