"Что-то лохматое и болтающееся": Певица Валерия взорвалась из-за критики

Накануне исполнительница опубликовала трогательный пост, посвященный дню рождения ее невестки Лианы. Она отметила, что невероятно рада ее появлению в жизни сына, так как она делает его счастливым. Также свекровь поблагодарила девушку за внучку.

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