"Что-то лохматое и болтающееся": Певица Валерия взорвалась из-за критики

"Ваша любовь– большое счастье и для нас, родителей. И ещё, огромное тебе спасибо за нашу необыкновенную Селин. Она только появилась на свет, а я уже её люблю её до невозможности. Она ваше самое лучшее продолжение." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – трогательно подписала Валерия.
Казалось бы, ничто не предвещало беды, но и здесь нашлись недовольные. Поводом для обсуждения стало необычное имя, выбранное родителями малышки. Певица долго игнорировала бурную дискуссию, но потом не выдержала и решила иронично поставить на место одного из пользователей. "Что за дурацкое имя?", – написал он. "Что за дурацкий комментарий?" – язвительно ответила возмущенная звезда.
Однако это не спасло ситуацию. Интересующиеся уже активно обсуждали тему. "Зачем такое странное имя? В семье жены Арсения у всех девочек странные имена. Странные родственники", "Ну, они же не мусульмане, чтоб называть турецким именем, назвали бы Настя", "Селин Артемьевна, уж фамилии не знаю, но потом бедные дети своих имён стесняются, в школе дразнят, ну можно и поменять, это модно", "Куда подевались в России русские имена?" – негодовали пользователи.
Многие попытались установить происхождение имени самыми разными способами. "Сеня+Лиана, точно", "Сено+лиана? Это что-то лохматое и болтающееся" – высказывались подписчики, сумевшие вывести из себя даже крайне уравновешенную Валерию.
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