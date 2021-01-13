"Свекрови поначалу все добрые": осыпавшую комплиментами невестку Валерию сочли лицемерной

По словам певицы, она невероятно рада, что рядом с ее сыном по жизни идет такая замечательная девушка. Как отметила знаменитость, красавице удается делать Арсения счастливым, и это ее как мать не может не радовать. "Ваша любовь– большое счастье и для нас, родителей", – написала Валерия. Знаменитость буквально осыпала Лиану Шульгину комплиментами, а также поблагодарила за рождение внучки Селин.
Подписчики неоднозначно отреагировали на откровения звезды. Некоторые усомнились в искренности артистки, посчитав, что все это выглядит лицемерно. Также народ отметил, что поначалу свекрови всегда любят своих невесток, а самое интересное начинается, когда в семьях детей появляются проблемы.
"Невестку же выбирали под себя (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Свекрови по началу все добрые, потом находят сыновья других и все добрые слова заканчиваются в адрес снох", "Да, конечно, имя для внучки дали ужасное! И поздравление показушное! А кем , интересно , работает ваш сын?", "А селедку под шубой Она умеет Вкусно готовить или только валяться притворяясь Принцессой?!" – написали в комментариях.
Напомним, младший сын Валерии Арсений Шульгин женился в начале осени. Уже тога многие заподозрили, что невеста находится в интересном положении – пышное платье не могло скрыть округлившийся живот. Слухи оказались правдой, и очень скоро пара сообщила о грядущем пополнении.
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