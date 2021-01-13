"Свекрови поначалу все добрые": осыпавшую комплиментами невестку Валерию сочли лицемерной

В начале года Валерия стала бабушкой – супруга ее сына Арсения родила девочку, которую назвали Селин. В среду 13 января Лиана Шульгина отметила 23-летие, в честь этого свекровь нежно поздравила невестку в личном блоге.

прочитано 555 раз