Названы наставники нового сезона "Голос. Дети"

На Пером канале стартует 8-й сезон популярного вокального проекта "Голос. Дети". Интрига с именем наставников держалась до послдеднего.

Наставниками команд в новом сезоне музыкального супершоу "Голос. Дети" станут Егор Крид (дебют в проекте), LOBODA и Василий Вакуленко (Баста). В ходе слепых прослушиваний наставники наберут команды по 15 юных исполнителей в каждой, затем придет черед отсева в "Поединках" и "Песне навылет", после чего право решения дальнейшей конкурсной судьбы вокалистов перейдет к телезрителям. Именно они выберут победителя всего сезона.

"На протяжении последних лет велись переговоры по поводу моего участия в проекте "Голос. Дети" в качестве музыкального наставника, но различные обстоятельства не давали этому случиться. И вот момент настал. Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после", – сказал "Дни.ру" Крид.

"Я возвращаюсь, чтобы помочь самым талантливым детям начать свой звездный путь и дать безудержную силу не бояться и верить в то, что рожденный для сцены, обязательно ее покорит", – заявила Светлана Лобода.

"Голос Дети" – каждый раз испытание для меня на эмоциональном уровне. Те, кто побывал в креслах наставников знают, о чем я говорю. С другой стороны, я очень рад своему участию в проекте с детьми – это заряд самой положительной энергетики и настоящая искренность", – заключил Баста.

Напомним, премьера предыдущего, седьмого, сезона состоялась 14 февраля 2020 года. Тогда Пелагея и Светлана Лобода покинули проект, а к Валерию Меладзе присоединились Баста, вернувшийся в шоу, и новый наставник: Полина Гагарина. Победителем стала Олеся Казаченко.