"Алкоголь сделал свое дело": валяющуюся на снегу опухшую Буланову не узнали

На выходных Татьяна Буланова отправилась на рыбалку в Карелии. Компанию ей составил футболист Владимир Быстров. В своем "Инстаграм" певица опубликовала свежее фото, на котором предстала рядом с горой наловленного окуня.
Новое фото Татьяны Булановой шокировало ее подписчиков. Во-первых, они не знали о таком таланте артистки. А во-вторых, вообще не узнали ее. Некоторые даже подумали, что на снегу лежит не Татьяна Буланова, а какой-то мальчик. Звезда предстала без макияжа, немного опухшей, в спецовке и лежа на снегу.
"А я думала, что за парень слева"; "Алкоголь сделал свое дело"; "Это не Татьяна, 100%", "Это она, просто без макияжа", "Не узнать, это точно Буланова?", "Я ее не узнала", "Не увидела Буланову", – написали удивленные поклонники.
Отметим, что Владимир является другом бывшего мужа Татьяны Булановой Владислава Радимова. Что связывает пару в настоящий момент, понять пока сложно. Однако в своих соцсетях они выкладывают совместные фото и не скрывают дружеских отношений.
Напомним, в декабре Татьяна Буланова прокомментировала слухи о романе с актером Артемом Анчуковым.
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