Петров исчез после известия о болезни отца

Александр Петров родился 25 января 1989 года в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Мать Алевтина Анатольевна работала медсестрой, папа Андрей Генрихович электриком. Познакомились родители будущего актера в летнем лагере, где были пионервожатыми. Сначала у них родилась дочь Екатерина, потом сын Александр. Никто не ожидал, что Саша бросит институт и пойдет учиться на актера, ведь в семье никто с искусством не связан. Сейчас карьера Александра Петрова на пике. Он успешно снимается в кино и работает в театре им. Ермоловой.
Сегодня стало известно, что в семье Александра Петрова беда – серьезно болен его отец. Об этом в своем "Инстаграм" рассказала мать актера Алевтина Анатольевна.
"Родной мой, борись! Живи ради меня!" – написала она в своем микроблоге.
Режиссер театра им. Ермоловой Григорий Южаков ответил в беседе с "Дни.ру" на вопрос, что происходит в жизни Александра Петрова. Ему не известно о диагнозе Андрея Генриховича, но Петрова он давно не видел, хотя актер и продолжает работать в театре.
"Нет, ничего подобного мы не обсуждали. Я давно его не видел, поэтому не могу сказать. Он только приезжает на спектакли, и все", – рассказал Южаков в разговоре с "Дни.ру".
Ранее коллега Александра Петрова актриса Ирина Старшенбаум наотрез отказалась рассказывать о происходящем в семье актера. По ее словам, ей ничего не известно. Поклонники звездного семейства Петрова молятся за скорейшее выздоровление его отца и надеются на лучшее.
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