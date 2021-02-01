Петров исчез после известия о болезни отца

Мать Александра Петрова Алевтина сообщила тревожную новость. В семье звезды беда – серьезно болен отец актера Андрей Генрихович. Женщина призвала молиться за него. "Дни.ру" выясняет подробности.

Александр Петров родился 25 января 1989 года в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Мать Алевтина Анатольевна работала медсестрой, папа Андрей Генрихович электриком. Познакомились родители будущего актера в летнем лагере, где были пионервожатыми. Сначала у них родилась дочь Екатерина, потом сын Александр. Никто не ожидал, что Саша бросит институт и пойдет учиться на актера, ведь в семье никто с искусством не связан. Сейчас карьера Александра Петрова на пике. Он успешно снимается в кино и работает в театре им. Ермоловой.

Сегодня стало известно, что в семье Александра Петрова беда – серьезно болен его отец. Об этом в своем "Инстаграм" рассказала мать актера Алевтина Анатольевна.

"Родной мой, борись! Живи ради меня!" – написала она в своем микроблоге.

Режиссер театра им. Ермоловой Григорий Южаков ответил в беседе с "Дни.ру" на вопрос, что происходит в жизни Александра Петрова. Ему не известно о диагнозе Андрея Генриховича, но Петрова он давно не видел, хотя актер и продолжает работать в театре.

"Нет, ничего подобного мы не обсуждали. Я давно его не видел, поэтому не могу сказать. Он только приезжает на спектакли, и все", – рассказал Южаков в разговоре с "Дни.ру".

Ранее коллега Александра Петрова актриса Ирина Старшенбаум наотрез отказалась рассказывать о происходящем в семье актера. По ее словам, ей ничего не известно. Поклонники звездного семейства Петрова молятся за скорейшее выздоровление его отца и надеются на лучшее.