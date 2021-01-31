Мать Петрова призвала поклонников молиться

О болезни Андрея Генриховича сообщила мать Саши Петрова. Любящая жена опубликовала снимок с родственником и намекнула на безвыходность ситуации. Новый кадр вызвал беспокойство публики.
Многочисленная аудитория сразу же принялась гадать, что же стало с отцом 32-летнего актера. По словам мамы Петрова, глава семейства находится на грани и борется за жизнь. Алевтина Анатольевна не стала раскрывать всех подробностей, но попросила помолиться за любимого мужа.
"Родной мой, борись! Живи ради меня", – написала женщина.
Стоит отметить, что сам Александр Петров комментировать состояние отца не стал. Похоже, что семья артиста приняла решение не распространяться о причинах заболевания родственника.
Напомним, что звезда киноленты "Текст" росла в достаточно скромных условиях. Мама трудилась медсестрой, а папа был электриком. Влюбленные познакомились в пионерском лагере, где оба подрабатывали вожатыми. Именно с той самой встречи пара не расставалась.
Во многих интервью Петров признавался, что родители не разделяли его страсть к кинематографу. Они были, мягко говоря, ошарашены, когда узнали, что их наследник прошел на учебу в ГИТИС.
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