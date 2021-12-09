Как Волочкова: Оголившая грудь Калашникова засветила интимные места

Актриса, певица и телеведущая Анна Калашникова любит откровенные наряды и свою внешность. На днях она посетила светский вечер, где сверкнула изгибами стройного тела и широкой улыбкой. Звезда облачилась в белое платье с глубоким вырезом до бедра и соблазнительным декольте.
Артистка с приоткрытым ртом позировала в теплой компании друзей, стоя перед фотографом. Она выставила ближе к камере пышный бюст, засветив интимные места. Анна Калашникова до того увлеклась, что показала всем нижнее белье. Очевидно, стыда за это она не испытала, ведь разместила кадры в "Инстаграм".
Пользователи Сети принялись обсуждать образ светской львицы. Фанаты как следует похвалили ее, а злопыхатели нашли в певице уйму недостатков. Некоторым показалось, что Анна Калашникова превратилась в копию Анастасии Волочковой, которая славится миниатюрными предметами гардероба и нескромно оголяет участки тела.
"Вы с Волочковой как две сестры, глядя на ваше декольте", — обратились к блондинке в комментариях к фото.
Напомним, Анна Калашникова прилюдно взяла ртом сладость Филиппа Киркорова. После этого она захотела более близкого контакта с певцом, но тот не дал своего согласия. У поп-короля на примете остались другие личности.