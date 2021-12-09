Внешность дочери Маликова взбудоражила народ

Дочь Дмитрия Маликова поделилась новым снимком.

21-летнюю Стефанию называют одной из самых завидных невест России. У девушки нет отбоя от поклонников, однако звездная наследница крайне избирательна. Свою личную жизнь Маликова не афиширует, но социальные сети ведет довольно активно. Стефания поделилась снимками из ночного клуба, где отдыхала накануне.

Подписчики бурно реагируют на каждое новое фото девушки, но наряду с восторженными комментариями дочке артиста пишут и негативные вещи. Довольно часто в блоге Маликовой указывают на то, что ее лицо слишком круглое, не стало исключением и это фото. "Лицо немного сузить надо (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Стеша даже с круглым лицом очень симпатичная девушка", "У тебя слишком круглая лицо", – написали комментаторы.

Однако поклонников у Стефании гораздо больше, под каждым фото собирается внушительное количество слов восхищения ее внешнему виду и деятельности. "Красавица", "Идеальная девочка", "Какая вы красивая", "Малышка какая же Вы красотка", "Добрая, умная, трудолюбивая девушка. И все при ней". – восхитились поклонники.

Стефания Маликова пошла по стопам знаменитых родителей, у нее есть несколько песен. Также девушка работает над собственным брендом одежды и активно ведет блог в "Инстаграме".