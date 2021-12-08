"Новая история": Рассекретившая богатого любовника Катина заговорила о втором ребенке

Лена Катина рассказала о планах на будущее.

Экс-солистка группы " t.A.T.u." в интервью Ляйсан Утяшевой ответила на личные вопросы. После громкого развода с Сашо Кузмановичем Лена решила спрятать свою жизнь от посторонних глаз. Катина долго скрывала имя нового избранника, однако недавно стало известно, что она в отношениях с миллиардером Дмитрием Спиридоновым, бизнес-партнером Олега Тинькова.

Ляйсан Утяшева поинтересовалась, какие планы у новоиспеченной пары на будущее, планируют ли они ребенка. Лена призналась, что хотела бы второго ребенка, но пока говорить об этом рано. "Это относительно новая история. Я не готова очень подробно говорить на эту тему", – высказалась артистка о своих отношениях.

Несмотря на громкий развод, Катина сохранила хорошие отношения с бывшим мужем, который принимает активное участие в воспитании сына Александра. Экс-возлюбленные сошлись на том, что им будет лучше порознь, однако общаться они будут активно, создавая все условия для ребенка. Инициатором развода была Лена, но супруг согласился, так как тоже понимал, что есть несовпадения по важным вопросам. "Может быть, я как раз дождалась своего", – заключила артистка о своих отношениях.