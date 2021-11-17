"Содержу сама": воспитывающая сына в одиночку Катина осталась без алиментов

Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина не скрывает, что деньги играют в ее жизни большую роль.

Еще в 2013 году певица вышла замуж за рок-музыканта из Словении – Сашо Кузмановича. Спустя два года после свадьбы у пары родился наследник, которого назвали Александром. Семейная жизнь артистов не заладилась, и несколько лет назад они развелись. Теперь 37-летняя Лена Катина живет с сыном в Москве и воспитывает его в одиночку, а ее бывший муж вернулся к себе на родину.

После развода экс-солистка "Тату" осталась без материальной поддержки отца своего сына. В интервью изданию Passion.ru Катина призналась, что для нее, как для матери-одиночки, деньги сейчас очень важны, так как на содержание ребенка нужны довольно большие суммы.

"Сына я содержу сама, алименты я не получаю," – подчеркнула знаменитость.

Катина объяснила, что ей приходится платить за сад, также много денег уходит на дополнительные занятия сына. различные тренировки и медицинскую помощь, которую артистка предпочитает получать в частных клиниках. Также матери очень важно, чтобы ее сын хорошо питался и красиво одевался, а все это стоит немалых денег.

Несмотря на отсутствие алиментов, сына Кузманович не бросил – музыкант регулярно общается с наследником по видеосвязи, а когда приезжает, то проводит с ребенком довольно много времени. Однако визиты словенского артиста в Россию сейчас случаются довольно редко, и виной всему – пандемия.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сбежавшая из США Лена Катина рассказала о жизни после "Тату".