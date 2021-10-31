Сбежавшая в США Катина рассказала о жизни после "Тату"

Певица, бывшая солистка всемирно известной группы "Тату" Лена Катина дала честное интервью, в котором рассказала о том, как складывается ее жизнь после мировой славы, сумасшедшей популярности и баснословных гонораров.
Артистка призналась, что двадцатилетний юбилей группы является для нее очень важным событием, и совместно со второй солисткой – Юлией Волковой – они решили устроить трибьют-шоу, чтобы вспомнить былые времена и порадовать поклонников.
Несмотря на то, что многие фанаты до сих пор верят и ждут воссоединения группы, Катина несколько раз предупредила о том, что это всего лишь разовое шоу и на возвращение группы рассчитывать не стоит.
"Мы не планируем воссоединение", – заявила Лена Катина.
Кроме того, певица рассказала о своей жизни в Соединенных штатах Америки. Артистка провела в Лос-Анджелесе целых шесть лет. За границей она работала с музыкантами и писала музыку.
В Россию Катина вернулась для того, чтобы родить. Но позже призналась, что она настоящая москвичка и не может представить свою жизнь в другом городе. Она никогда не планировала переехать в другую страну на постоянной основе, однако жизнь решила иначе.
Также певица подтвердила слухи о романе с бизнесменом Дмитрием. Однако никаких планов на будущее возлюбленные не строят, так как они вместе всего три месяца, и пока просто наслаждаются моментом.
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