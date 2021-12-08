Опороченная Земфира с треском провалилась: Отказано

Сегодня стало известно о том, что Останкинский суд Москвы не удовлетворил иск Земфиры Рамазановой с требованием полутора миллионов рублей за моральный ущерб, который якобы нанес ей Евгений Гришковец, а также компенсации юридических расходов.
Как сообщили "РИА Новости", помимо материальной компенсации Земфира хотела, чтобы суд признал, что Евгений Гришковец опорочил ее честь и достоинство, а также навредил ее деловой репутации. Ролик с соответствующими заявлениями из Сети также должен был быть удален. Однако все эти требования с треском провалились.
"Отказано," – подчеркнули в пресс-службе суда.
Как на это фиаско отреагировала сама певица и будет ли она продолжать борьбу, пока неизвестно. Напомним, речь и идет о скандальных словах Гришковца, сказанных им в эфире одной из передач, относительно новой пластинки Рамазановой "Бордерлайн".
Этот альбом певицы вышел после длительного перерыва, и многие поклонники ждали его с нетерпением, однако оказались разочарованными. Евгений Гришковец и вовсе позволил себе назвать творчество артистки "наркоманским", что очень возмутило звезду. Впрочем, позже, узнав о недовольстве Земфиры, драматург публично извинился.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что зажравшуюся Земфиру растоптали после слов об уходе.