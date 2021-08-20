Зажравшуюся Земфиру растоптали после слов об уходе: 65 миллионов за корпоратив

На днях Земфира обратилась к поклонникам. Певица отказалась давать онлайн-концерты.

Исполнительница опубликовала обращение на темном фоне. Она отметила, что пандемия уничтожила ее профессию. По словам знаменитости, она уже не верит в концерты, а возможность выступать дистанционно ее совсем не радует. Все дело в том, что оплачивать всю подготовку придется ей самой, а присутствовать на таком мероприятии будут "20 пиратов и несколько сознательных людей".

Земфира честно отметила, что у нее просто опускаются руки, а пропажа билетов точно не сравнится с тем, что ситуация искоренила целую профессию. Певица рассказала, что планировала выступления на девяти фестивалях в прошлом году, а случилось всего лишь два. В этом году она выпустила альбом, но не смогла дать ни одного концерта. "Устала работать вхолостую", – призналась звезда.

Пользователи Сети искренне посочувствовали знаменитости. Многие согласились с ее позицией и, в очередной раз, подчеркнули, что она – настоящий профессионал своего дела. Возмутили слова артистки музыканта Романа Рябцева, известного по коллективу "Технология".

Некоторые издания указали, что текст появился на странице артиста в "Фейсбуке". Однако уже сейчас в профиле Рябцева нет ни одного упоминания о Земфире. Возможно, после выхода нескольких статей Роман предпочел удалить эмоциональные строки. Музыкант написал, что знает много небогатых артисток, которые могут позволить себе репетировать и не тратить на это деньги. Также его возмутил тот факт, что индустрия якобы была уничтожена еще в прошлом году, а певица обратила на это внимание лишь сейчас. "Неудивительно при гонораре в 65 миллионов за корпоратив", – сделал громкое заявление он. Источник этой информации пока остается загадкой.

