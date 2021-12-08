"Что за кошечка!": Обнажившейся на камнях Дайнеко ищут мужика

Виктория Дайнеко выложила провокационное фото.

Певица постоянно радует своих подписчиков новыми снимками. На этот раз Виктория решила пожелать поклонникам спокойно ночи, выложив фото на камнях в купальнике. Снимок обнаженной артистки не смог оставить фанатов равнодушными. Одни восхитились ее фигурой, другие посоветовали найти мужика.

"Что за кошечка! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Теперь не усну", "Как тут заснешь, Вика!", "Приоткрыв в мечтаньях веко, на камнях лежит Дайнеко", "Мужика вам надо, Вика", "Это что за русалочка выбралась на берег!", "Я с таких фото угораю, так то очень красиво, но это же не с первого дубля получилось", – написали комментаторы.

Виктория Дайнеко нередко радует поклонников откровенными снимками. Недавно она показала свое новое украшение – татуировку на ребрах. Поклонники неоднозначно отреагировали на тату, но фигуру Виктории оценили многие. Рисунок на коже тоже многим пришелся по вкусу.

Ранее стало известно, что у бывшего супруга Виктории Дайнеко Дмитрия Клеймана родился второй ребенок. Поклонники стал интересоваться, какие отношения будут связывать его со сводной сестрой. Оказалось, что отец мало времени проводит с дочерью, так что его второй ребенок вряд ли будет общаться с сестрой.