Раздевшаяся Дайнеко шокировала народ: Самое лучшее

Виктория Дайнеко удивила поклонников неожиданной деталью.

Артистка нередко радует поклонников откровенными фото и роковыми образами. На этот раз Виктория показала новую деталь, которая украсила ее тело. Конечно, речь идет о татуировке, которую сделала Дайнеко. Поклонники не ожидали увидеть именно это и были даже немного шокированы.

Фанаты восхитились образом певицы и ее новым украшением. "Самое лучшее (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красотка", "Какая девочка", "Какая вы милашка!", "На Меган Фокс похожа", "Давно у вас тату? Будут еще?", – написали комментаторы.

Ранее стало известно, что у бывшего мужа Виктории Дайнеко Дмитрия Клеймана родился второй ребенок. Фанаты сразу стали интересоваться, будут ли дети общаться между собой. Однако Виктория поспешила их расстроить. О появлении сводного брата дочери артистка узнала из прессы, сам бывший возлюбленный даже не рассказал о таком событии. Дайнеко уверена, что общение детей под большим вопросом.

Оказывается, отец проводит с дочерью крайне мало времени, максимум, видит ее раз в месяц-два по несколько часов. Такое поведение очень расстраивает малышку. Виктория уверена, что такого времени катастрофически мало для участия в воспитании ребенка, поэтому вся ответственность за дочь полностью лежит на ней.