Прогнозы неутешительные: Что происходит с детьми Пугачевой и Галкина

Максим Галкин поделился своими впечатлениями от времяпрепровождения с детьми и супругой. Оказывается, они включают "Первый канал" и смотрят "Лучше всех".
"Они пытались все время встать между мной и экраном, чтобы показывать свои способности", – говорит юморист.
Анастасия Волошина не смогла пройти мимо. Она объяснила, что такой досуг может плохо сказаться на наследниках артистов.
"Данная ситуация с постоянным семейным просмотром передачи, которая, безусловно, несет в себе замечательный смысл, имеет в отношении детей Максима Галкина травмирующий характер, и это достаточно просто понять, посмотрев на ситуацию глазами ребенка. Для деток Максим Галкин – папа, не ведущий телепередачи (если только вторично), а папа, и соответственно они, как и все детки, хотят быть единственными и любимыми, и, конечно, склонны ревновать своих любимых родителей к другим детям", – дал комментарий корреспонденту" Дни.ру" психолог.
Эксперт не смог дать утешительных прогнозов. Он понимает, что детям придется нелегко в будущем.
"К сожалению, негативные последствия, в данном случае имеют место быть, т.к. детям как будто приходится постоянно конкурировать за любовь, внимание и ласку, показывать и доказывать, что они лучше. При этом, все усложняется тем, что это происходит даже не с детками, которые находятся рядом, а с детками, которых физически нет рядом. Что безусловно несет травматизацию", – подытожила Анастасия.