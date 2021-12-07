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Шоу-бизнес
"Перенял мою шизофрению": мать раскрыла главный недостаток Тимати

"Перенял мою шизофрению": мать раскрыла главный недостаток Тимати

Мать Тимати Симона Юнусова рассказала о недостатках сына.
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38-летний российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, построил блестящую карьеру и обзавелся к своему возрасту двумя детьми. Но вот полноценной семьи у артиста нет.

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Последней гражданской женой Тимати была модель Анастасия Решетова. Они встречались ровно до тех пор, пока женщина не родила артисту сына Ратмира. Почти сразу после этого пара объявила о расставании.

То же самое было с первой гражданской женой Тимати Аленой Шишковой. Как только она родила от него дочь Алису, пара распалась. Сейчас. по слухам, Тимати встречается с некой Сашей Дони, однако, судя по всему, ничего серьезного из этого тоже не выйдет.

Поклонники давно гадают, почему же так получается? Наконец мать Тимати Симона Юнусова пролила свет на ситуацию. По ее словам, Тимати просто невыносим в быту.

Он очень трепетно относится к порядку, и если что-то лежит не на своем месте, артист выходит из себя. Не удивительно, что ни одна девушка не может выдержать такой тирании. А поддерживать идеальный порядок, когда в доме дети, еще более трудно. Мать рэпера отметила, что в этом плане сын пошел в нее. "Перенял мою шизофрению", – написала Симона Юнусова.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2021, 16:55 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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Гость913289
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А шизофреникам можно заводить детей?
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