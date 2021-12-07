Мокрый Фомин сверкнул голыми ягодицами: А пониже?

47-летний музыкант обладает отличной фигурой и не стесняется демонстрировать себя даже в обнаженном виде, лишь слегка прикрыв самые интимные места. Сегодня Митя Фомин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте очень дерзкий снимок, очевидно, сделанный сразу после душа.
На фото мокрый и обнаженный Фомин стоит спиной к камере и демонстрирует свою загорелую спину и совершенно белые ягодицы. Пятая точка музыканта попала в кадр примерно наполовину. Однако этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы возбудить народ.
Поклонники Мити Фомина принялись бурно обсуждать горячее фото. Многие оставили смелому музыканту комплименты и даже попросили в следующий раз опустить камеру чуть ниже, чтобы вид мужчины сзади полностью попал в кадр.
Возбужденные фолловеры написали:
"Опа, опа опа-па шикарная какая" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Что ты, Митя , делаешь со мной...", "Огнище!", "Ну красавец, что тут скажешь", "Митя, секси", "А пониже??"
Многих фолловеров также заинтересовало, кто помогает мужчине делать такие откровенные снимки. В комментариях даже зазвучали предположения о тайном друге. Впрочем, музыкант пока оставил эти вопросы без ответа.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что обнаженный Митя Фомин возбудил народ постельным фото.