Обнаженный Фомин возбудил народ постельным фото: Очень горячо

47-летний артист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте черно-белое фото из разобранной постели. На снимке Митя Фомин запечатлен в обнаженном виде: благоразумно прикрыты одеялом лишь интимные места.
Под столь провокационным снимком певец рассказал о том, что он решил задержаться в Вене еще на денек и теперь собирается вдохновиться городом великих композиторов и известных психологов. Мужчина также сообщил подписчикам, что он сделал прививку. Сначала самочувствие было не очень – Митю лихорадило, но к утру уже отпустило.
Фолловеры музыканта оказались слишком возбуждены откровенным постельным снимком, чтобы обсуждать австрийских композиторов. Пользователи внимательно рассмотрели обнаженное тело мужчины, не забыв приблизить кадр, и оставили множество комплиментов.
"Цветочек аленький" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Красота спасет мир", "Очень горячо", "Сексуально", "Красавец", "Было бы мечтой заблудиться между этими простынями," – написали возбужденные пользователи.
Отметим, что Митя Фомин обладает прекрасной фигурой и не стесняется демонстрировать ее достоинства поклонникам. Ранее "Дни.ру" писали о том, как абсолютно голый Митя Фомин похвастался победой.