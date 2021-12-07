По лысине не скучаю: 46-летний Аверин с густой копной волос потряс феноменальным преображением

Как говорят, прической на месте традиционной лысины Максим Аверин обзавелся с помощью модного у звезд горячего микрокапсульного наращивания. При этой технологии крошечные капсулы с воском плавятся и приклеиваются к корням собственных волос. Правда, для поддержания красоты, процедуру надо повторять каждые полгода.
При этом о своем прежнем образе актер не грустит и к лысине не хочет возвращаться. "Я живу только сегодняшним днем, – заверил он. – Невозможно повторить вчерашний успех и поставить его на полку".
Скоро преображение Аверина оценят в Израиле – в ближайшее время артист отправится туда на гастроли. Но ведь еще и в Сочи надо успеть – с недавних пор знакомый по сериалам и шоу "Три аккорда" артист возглавляет там концертно-филармонического объединение, руководит Зимним театром. Говорит, что ему это – открывать что-то новое! – интересно.
Рассказал Максим и о том, как поддерживает себя в тонусе и форме. "Один спектакль заменяет три похода на фитнес", – улыбается Аверин. А вот вопросов о том, делает ли он какие-то косметологические процедуры, Максим пожелал избежать, пояснив, что ему интересна только тема театра.