Горячо! Галустян поглазел на обнаженные прелести Варнавы

После закрытия программы Comedy Woman Екатерина Варнава не впала в уныние, а основала собственный проект с многогранной составляющей. Она нашла себя в кабаре-шоу, где есть место юмору, танцам, песням и эротичным сюрпризам. Михаил Галустян наведался в зрительный зал, чтобы оказать внимание коллеге и получил приятный презент.
На последнем выступлении звезды комику удалось поглазеть на ее обнаженные прелести. Традиционной изюминкой программы является заключительный выход Екатерины Варнавы на край площадки в пикантном образе. Именно в это время Михаил Галустян подошел вплотную к сцене, чтобы вручить артистке цветы.
Не обращая внимание на юмориста, Екатерина Варнава распахнула пышную накидку прямо перед его носом. Взору мужчины открылись соблазнительные изгибы оголенных частей женского тела. Михаил Галустян, как завороженный, стоял с цветами в этот горячий момент.
Напомним, осенью Михаил Галустян отметил 42-летие в компании Ольги Бузовой. Вместе с поп-дивой комик подружился на съемках шоу "Звезды в Африке". Там они снимались в качестве телеведущих, помогая участникам выдержать испытания за еду.
Как писали "Дни.ру", вскрылось настоящее имя юмориста. В детстве Михаила Галустяна звали по-другому.