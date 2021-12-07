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Шоу-бизнес
Горячо! Галустян поглазел на обнаженные прелести Варнавы

Горячо! Галустян поглазел на обнаженные прелести Варнавы

Екатерина Варнава прилюдно оголилась. Михаил Галустян подкупил ее букетом.
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После закрытия программы Comedy Woman Екатерина Варнава не впала в уныние, а основала собственный проект с многогранной составляющей. Она нашла себя в кабаре-шоу, где есть место юмору, танцам, песням и эротичным сюрпризам. Михаил Галустян наведался в зрительный зал, чтобы оказать внимание коллеге и получил приятный презент.

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Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

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Михаил Сергеевич Галустян актер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий

На последнем выступлении звезды комику удалось поглазеть на ее обнаженные прелести. Традиционной изюминкой программы является заключительный выход Екатерины Варнавы на край площадки в пикантном образе. Именно в это время Михаил Галустян подошел вплотную к сцене, чтобы вручить артистке цветы.

Не обращая внимание на юмориста, Екатерина Варнава распахнула пышную накидку прямо перед его носом. Взору мужчины открылись соблазнительные изгибы оголенных частей женского тела. Михаил Галустян, как завороженный, стоял с цветами в этот горячий момент.

Напомним, осенью Михаил Галустян отметил 42-летие в компании Ольги Бузовой. Вместе с поп-дивой комик подружился на съемках шоу "Звезды в Африке". Там они снимались в качестве телеведущих, помогая участникам выдержать испытания за еду.

Как писали "Дни.ру", вскрылось настоящее имя юмориста. В детстве Михаила Галустяна звали по-другому.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Михаил Галустян. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2021, 04:10 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые смешные образы Галустяна

комментарии

Ответить:

Гость913338
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Варнава может заворажить НО над уродкой бузовой Галустян смеялся , первое она его пытала своими песнями, он говорил,для него ничего не было сторашно: климат,дикие животные, самое страшное это когда <цензура> бузова заставляла его слушать её пение ,и эта тварь ,собирается давать шоу в Крокусе ,ДА ещё и за немалые деньги ТАК же Галустян ,когда пьяная бузова упала на шоу вАфрике ,по комментариям участников ,это было не один раз, просил кого то помочь тушу бузову поднять,тем более с накладными ягодицами
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