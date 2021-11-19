"Какой-то особенный": Варнава призналась в необычном пристрастии

Екатерина Варнава рассказала подписчикам о сокровенном.

Артистка часто делится своими мыслями в блоге в "Инстаграме".сегодня она решила рассказать подписчикам о своем необычном пристрастии. Екатерина сфотографировалась холодным солнечным днем в теплой одежде и написала, что любит такую погоду. "Да, мне нравится такая погода… крайне", - отметила Варнава.

Подписчики вступили в полемику в комментариях. Одни согласились, что погода хорошая, другие же отметили, что больше любят тепло. "Сказочное место, сказочная погода", "А что же без носочков? Холодно же", "А мне и вовсе нравятся все поры года, в каждой из них есть что-то свое замечательное", "Мне тоже, если смотреть на нее через окно", "А я люблю тепло", "Погода просто супер", – написали комментаторы.

Ранее Екатерина Варнава рассказывала о своем нелегком детстве. В детстве артистка жила в ГДР, но потом ее семья вернулась в Россию, где и начались трудности. Екатерину дразнили и обзывали, у нее не было друзей. Когда девушка пыталась постоять за себя, могло дойти до рукоприкладства. Варнава долго терпела издевательства, но в старших классах ее терпение кончилось и она обратилась за помощью к старшему брату. Он заступился за артистку и проблемы с одноклассниками быстро закончились.