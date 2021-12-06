Екатерина Семенова взвыла от одиночества: Раньше могла выбирать любого

Сейчас звезда 90-х живет в небольшой однокомнатной квартире в Измайлово. Она отметила, что скромность ее быта нисколько не смущает ее.

Екатерина Семенова рассказала, что родилась именно в этих апартаментах, а потому невероятно любит их. Почти всю жизнь она коллекционирует игрушки, а недавно начала собирать и кукол. Она любит картины и спокойно тратит деньги на них. Единственный мужчина в ее доме – такса по имени Федя, которую она очень любит.

Артистка призналась, что от ярких сценических образов отказалась давно. Сейчас она носит мягкие костюмы, комбинезоны и различные вещи с принтом в виде милых зайцев и медведей. Знаменитости утверждает, что отсутствие того самого мужчины в жизни ее сейчас не пугает. Сын каждый день приезжает, чтобы поужинать с мамой.

При этом на личное счастье Екатерина Семенова уже не надеется. Она убеждена, что такое возможно лишь в том случае, когда женщина встречает кого-то в молодости, а после всю жизнь проводит с этим человеком. Такого в ее жизни не случилось, несмотря на то, что она бы хотела.

Знаменитость вспомнила, что раньше могла выбрать любого мужчину, потому что все хотели быть с ней. Замуж она выходила только по любви, других вариантов не было. "Любовь слепа", – убеждена певица уже сейчас. Несмотря на зрелый возраст, звезда 90-х выглядит свежо и молодо. Однако о новом романе пока не думает.

